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Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве
2020-06-12T12:01
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Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве

12:01 12.06.2020
557
© Фото : СБУГраффити у здания консульства России в Харькове, Украина
Граффити у здания консульства России в Харькове, Украина
© Фото : СБУ
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины появились возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове ко Дню России, сообщила в пятницу пресс-служба СБ.
День России отмечается 12 июня.
"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - говорится в сообщении СБ в Telegram.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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