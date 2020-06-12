Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве

День России отмечается 12 июня.
Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал.— СБ України (@ServiceSsu) June 12, 2020
Привіт від СБУ до так званого «Дня РФ» 😉 pic.twitter.com/kYVWz1AfP2
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.