Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве

Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал.



Привіт від СБУ до так званого «Дня РФ» 😉 pic.twitter.com/kYVWz1AfP2