Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь , который столкнулся с проблемой обмеления водохранилищ.

Ранее крымский гидрометцентр заявил, что наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Водохранилища обмелели из-за засухи и бесснежной зимы. Симферополь до этого дня снабжался водой исключительно за счет трех водохранилищ естественного стока.

Торжественная церемония запуска нового водовода прошла в режиме видеомоста в пятницу. "Запускайте воду", - сказал Аксенов. Воду начали подавать из водозабора в Бахчисарайском районе.

В свою очередь, глава госпредприятия - поставщика питьевой воды на полуострове "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что новый водовод позволит уменьшить отбор воды из водохранилищ, питающих Симферополь.

"Поручение о подъеме дополнительных объемов воды на Симферополь для стабилизации его водоснабжения в особый период по первому этапу выполнены. Все водоводы приведены в рабочее состояние, заполнены водой", - сказал Баженов.

По его словам, на сегодня закончен первый этап дополнительного водоснабжения Симферополя, который позволит подавать ежесуточно 21,6 тысячи кубометров воды, а при реализации второго этапа суммарный объем составит порядка 55 тысяч кубометров в сутки.

"Это впервые за всю историю нашего города в Симферополь придет артезианская вода. Это качественная питьевая вода", - подчеркнул Баженов.

В свою очередь, Аксенов отметил, что сегодня на Симферополь ежесуточно подается 160 тысяч кубометров воды.

"Тот объем, который будет подан при завершении всех работ, позволит более чем на четверть закрыть потребности города. В нынешний год, более засушливый, это мероприятие как нельзя более кстати", - подчеркнул он.