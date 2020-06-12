Подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" передан Военно-морскому флоту, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
"В День России, 12 июня, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского Андреевского флага", — уточнили в ведомстве.
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Церемонией руководил глава ВМФ адмирал Николай Евменов. На ней также присутствовали командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, мэр Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А") — атомных подлодок четвертого поколения. От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием.
Ранее "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, "Князь Владимир" прошел в конце прошлого года.