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Жители и гости Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Жители и гости израильского Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России, в честь которого "медведи" и девушки в русских народных костюмах угостили их мороженым.
"Сегодня мы отмечем День России. Хочется всех поздравить с Днём России, пожелать здоровья, мира, сотрудничества и взаимопонимания", - сказал РИА Новости директор Российского Культурного Центра в Тель-Авиве и глава представительства Россотрудничества в Израиле Денис Пархомчук.
Ранним утром на тель-авивской набережной развернули гигантский флаг России - 600 квадратных метров. Пархомчук отметил, что с этой инициативой выступили соотечественники, в том числе Ассоциация русскоязычных женщин Израиля.
Несколько часов спустя поздравить жителей и гостей Тель-Авива с Днём России пришли три "медведя" - бурые и белый - и девушки в сарафанах и кокошниках. Они раздавали прохожим ленточки триколора и мороженное в вафельных стаканчиках.
Появление на набережной аниматоров в костюмах медведей вызвало ажиотаж у прохожих. Семьи с детьми подходили фотографироваться и танцевать с персонажами. Некоторые гуляющие напевали известную песню "Калинка-малинка", русскоязычные израильтяне принялись наперебой объяснять своими ивритоязычным друзьям, в чем смысл праздника и какие особенности есть у русских народных костюмов.
"Мы очень любим русское мороженое, оно самое вкусное. Моя мама просто с ума по нему сходит", - сказала РИА Новости жительница Тель-Авива, чья дочка ещё издали заметила "медведей" и попросила ее скорее с ними сфотографировать.
В честь праздника также были украшены фасады посольства, Российского культурного центра, школы при посольстве. Кроме того, в качестве поздравления было записано видео, где жители разных городов Израиля читали каждый по одной строке произведения "Гляжу в озёра синие".
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