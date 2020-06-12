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Жители и гости Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России
2020-06-12T11:51
празднование дня россии — 2020
россия
день россии
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
тель-авив
израиль
в мире
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празднование дня россии — 2020, россия, день россии, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), тель-авив, израиль, в мире

Жители и гости Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России

11:51 12.06.2020
767
© Фото : Министерство туризма ИзраиляТель-Авив
Тель-Авив
© Фото : Министерство туризма Израиля
Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Жители и гости израильского Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России, в честь которого "медведи" и девушки в русских народных костюмах угостили их мороженым.
"Сегодня мы отмечем День России. Хочется всех поздравить с Днём России, пожелать здоровья, мира, сотрудничества и взаимопонимания", - сказал РИА Новости директор Российского Культурного Центра в Тель-Авиве и глава представительства Россотрудничества в Израиле Денис Пархомчук.
Стела на въезде в Донецк
Вчера, 11:19
ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
Ранним утром на тель-авивской набережной развернули гигантский флаг России - 600 квадратных метров. Пархомчук отметил, что с этой инициативой выступили соотечественники, в том числе Ассоциация русскоязычных женщин Израиля.
Несколько часов спустя поздравить жителей и гостей Тель-Авива с Днём России пришли три "медведя" - бурые и белый - и девушки в сарафанах и кокошниках. Они раздавали прохожим ленточки триколора и мороженное в вафельных стаканчиках.
Появление на набережной аниматоров в костюмах медведей вызвало ажиотаж у прохожих. Семьи с детьми подходили фотографироваться и танцевать с персонажами. Некоторые гуляющие напевали известную песню "Калинка-малинка", русскоязычные израильтяне принялись наперебой объяснять своими ивритоязычным друзьям, в чем смысл праздника и какие особенности есть у русских народных костюмов.
"Мы очень любим русское мороженое, оно самое вкусное. Моя мама просто с ума по нему сходит", - сказала РИА Новости жительница Тель-Авива, чья дочка ещё издали заметила "медведей" и попросила ее скорее с ними сфотографировать.
В честь праздника также были украшены фасады посольства, Российского культурного центра, школы при посольстве. Кроме того, в качестве поздравления было записано видео, где жители разных городов Израиля читали каждый по одной строке произведения "Гляжу в озёра синие".
День России. Праздничный фотоальбом
© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер
1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

Города России. Санкт-Петербург
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном
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Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
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Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Закат на озере Байкал

Озеро Байкал
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Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ростовский кремль в Ростове

Вид на Ростовский кремль
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Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Целик / Перейти в фотобанк

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

Морской собор в Кронштадте
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Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

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© Фото : Антонида Новоселова

Кунгурская пещера в Пермском крае

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Кунгурская пещера в Пермском крае

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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань
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Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
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Никитский монастырь в Переславле-Залесском
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Никитский монастырь в Переславле-Залесском
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
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Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

Весточка от ушедшей цивилизации Русского Севера
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
Перейти в фотобанк
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
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Празднование Дня России — 2020РоссияДень РоссииФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Тель-АвивИзраильВ мире
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