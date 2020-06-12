Жители и гости Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Жители и гости израильского Жители и гости израильского Тель-Авива присоединились к празднованию Дня России , в честь которого "медведи" и девушки в русских народных костюмах угостили их мороженым.

"Сегодня мы отмечем День России. Хочется всех поздравить с Днём России, пожелать здоровья, мира, сотрудничества и взаимопонимания", - сказал РИА Новости директор Российского Культурного Центра в Тель-Авиве и глава представительства Россотрудничества Израиле Денис Пархомчук.

Ранним утром на тель-авивской набережной развернули гигантский флаг России - 600 квадратных метров. Пархомчук отметил, что с этой инициативой выступили соотечественники, в том числе Ассоциация русскоязычных женщин Израиля.

Несколько часов спустя поздравить жителей и гостей Тель-Авива с Днём России пришли три "медведя" - бурые и белый - и девушки в сарафанах и кокошниках. Они раздавали прохожим ленточки триколора и мороженное в вафельных стаканчиках.

Появление на набережной аниматоров в костюмах медведей вызвало ажиотаж у прохожих. Семьи с детьми подходили фотографироваться и танцевать с персонажами. Некоторые гуляющие напевали известную песню "Калинка-малинка", русскоязычные израильтяне принялись наперебой объяснять своими ивритоязычным друзьям, в чем смысл праздника и какие особенности есть у русских народных костюмов.

"Мы очень любим русское мороженое, оно самое вкусное. Моя мама просто с ума по нему сходит", - сказала РИА Новости жительница Тель-Авива, чья дочка ещё издали заметила "медведей" и попросила ее скорее с ними сфотографировать.