Число больных COVID-19 в Нижегородской области превысило 13,5 тысячи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Еще семь больных коронавирусом скончались в Еще семь больных коронавирусом скончались в Нижегородской области , общее количество выявленных заболевших превысило 13,5 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 12 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 7 жителей области, число летальных случаев достигло 159. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

За сутки в Нижегородской области зафиксирован 221 новый случай COVID-19, общее число заболевших достигло 13 562 человек. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 87 человек находятся в обсерваторах.

С начала пандемии 6 601 житель региона, то есть 48,7% от общего числа заболевших, выздоровел от коронавируса.

Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 284 816 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6 228 человек.