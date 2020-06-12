https://ria.ru/20200612/1572848214.html
Число больных COVID-19 в Нижегородской области превысило 13,5 тысячи
2020-06-12T11:46
2020-06-12T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости.
Еще семь больных коронавирусом скончались в Нижегородской области
, общее количество выявленных заболевших превысило 13,5 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 12 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 7 жителей области, число летальных случаев достигло 159. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
За сутки в Нижегородской области зафиксирован 221 новый случай COVID-19, общее число заболевших достигло 13 562 человек. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 87 человек находятся в обсерваторах.
С начала пандемии 6 601 житель региона, то есть 48,7% от общего числа заболевших, выздоровел от коронавируса.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 284 816 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6 228 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.