Число зараженных коронавирусом в Польше увеличилось на 376

ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 28 577, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 376 человек. Общее количество выявленных случаев составило 28 577.

За тот же период от коронавируса скончались 7 человек. Общее число летальных случаев составило 1 222.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 629 человек, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 89 609 находятся на карантине, 13 805 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.