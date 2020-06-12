https://ria.ru/20200612/1572848019.html
Число зараженных коронавирусом в Польше увеличилось на 376
2020-06-12T11:43
2020-06-12T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса в Польше
увеличилось до 28 577, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 376 человек. Общее количество выявленных случаев составило 28 577.
За тот же период от коронавируса скончались 7 человек. Общее число летальных случаев составило 1 222.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 629 человек, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 89 609 находятся на карантине, 13 805 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.