Захарова рассказала, что для нее значит патриотизм

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Дня России рассказала, что для нее значит патриотизм: по ее словам, это не только любовь к родине, ее природе, истории и людям, но и профессиональное отношение к своей работе.

"Что для меня патриотизм, в первую очередь, мне кажется, это не только любовь к стране, которая меня окружает - к ее природе, ее истории, тем людям, которых я знаю, с кем я работаю, с кем я общаюсь - это само собой разумеющееся. Но для меня еще патриотизм имеет другое измерение - оно не противоречит, но дополняет. Это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работы на том направлении, за которое ты отвечаешь", - сказала Захарова в ходе юнармейской интернет-акции "Я люблю Россию", посвященной Дню России.

При этом она отметила, что здесь неважен статус, уровень или опыт работы.

"Ты можешь заниматься всем, чем угодно, но если ты это делаешь искренне и качественно и со стопроцентной отдачей относишься к делу, которое тебе вверено, я думаю, по крайней мере для меня, это одна из основных составляющих патриотизма", - сказала она.

"Можно любить родину, можно любить ее на словах, образно, символически, можно любить родину, потому что ты знаешь ее историю и культуру, но при этом приходить на работу и делать все спустя рукава или формально, или не до конца или понимая, что ты мог сделать намного больше, но ты не делаешь, потому что не хочется, лень, сложно, не хочется обострять отношения или портить их с кем-то. И как быть? Можно ли такого человека считать патриотом? На мой взгляд, не совсем. Кроме любви, которая предполагает, что принимаешь страну со всеми ее богатствами - это культура и история, и ресурсы, и природа. Но ведь ты должен еще что-то и отдавать", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, каждый гражданин может проявить патриотизм профессиональным отношением к своему делу.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.