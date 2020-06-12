https://ria.ru/20200612/1572847957.html
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
2020-06-12T11:41
2020-06-12T16:35
сахар
общество
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сахар, общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю 11:41 12.06.2020 (обновлено: 16:35 12.06.2020) 108663 МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.
"Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", — цитирует специалиста
. Expressen
Для того чтобы процесс отказа от сладкого протекал легче, Паулун посоветовал больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, высыпаться и увеличить употребление пищи, богатой белками.