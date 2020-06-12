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Китай призвал США прислушаться к озабоченности КНДР ради выхода из тупика
2020-06-12T11:41
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хуа чуньин, дональд трамп, ким чен ын, кндр, сша, в мире

Китай призвал США прислушаться к озабоченности КНДР ради выхода из тупика

11:41 12.06.2020
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© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Китай считает, что США следует предпринять конкретные меры по реализации консенсуса, достигнутого на саммите в Сингапуре ровно два года назад, и откликнуться на разумную и законную озабоченность северокорейской стороны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако, сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
"Два года назад лидеры США и КНДР провели саммит в Сингапуре и достигли консенсуса относительно нового формата их отношений, создания механизма мирного урегулирования и достижения денуклеаризации Корейского полуострова. К сожалению, добиться эффективной реализации этого консенсуса не удалось", - заявила дипломат.
По ее словам, диалог США и КНДР превратился в тупиковую ситуацию, этому существует много причин, но Китай полагает, что основной является факт того, что "законные озабоченности северокорейской стороны не получили должного внимания и не были решены, а меры, которые Пхеньян принял в области денуклеаризации, не получили надлежащего ответа (со стороны США – ред.)".
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"Сохранение диалога и взаимодействия США и КНДР является важной предпосылкой для урегулирования противоречий и продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова… Китай считает, что США необходимо предпринять конкретные шаги по реализации достигнутого лидерами консенсуса и откликнуться на закономерную озабоченность северокорейской стороны в области безопасности и развития", - заявила Хуа Чуньин.
Она также добавила, что "Китай продолжит играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова".
Ранее северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР-США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент.
КНДР
Вчера, 01:16
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
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Хуа ЧуньинДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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