Китай призвал США прислушаться к озабоченности КНДР ради выхода из тупика

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Китай считает, что США следует предпринять конкретные меры по реализации консенсуса, достигнутого на саммите в Сингапуре ровно два года назад, и откликнуться на разумную и законную озабоченность северокорейской стороны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако, сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

"Два года назад лидеры США и КНДР провели саммит в Сингапуре и достигли консенсуса относительно нового формата их отношений, создания механизма мирного урегулирования и достижения денуклеаризации Корейского полуострова. К сожалению, добиться эффективной реализации этого консенсуса не удалось", - заявила дипломат.

По ее словам, диалог США и КНДР превратился в тупиковую ситуацию, этому существует много причин, но Китай полагает, что основной является факт того, что "законные озабоченности северокорейской стороны не получили должного внимания и не были решены, а меры, которые Пхеньян принял в области денуклеаризации, не получили надлежащего ответа (со стороны США – ред.)".

"Сохранение диалога и взаимодействия США и КНДР является важной предпосылкой для урегулирования противоречий и продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова… Китай считает, что США необходимо предпринять конкретные шаги по реализации достигнутого лидерами консенсуса и откликнуться на закономерную озабоченность северокорейской стороны в области безопасности и развития", - заявила Хуа Чуньин.

Она также добавила, что "Китай продолжит играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова".