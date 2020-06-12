Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200612/1572847701.html
Не верю! Распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G
2020-06-12T12:00
не верю!
подкаст
роман абрамович
белгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572847619_3:0:638:357_1200x0_80_0_0_da00d1d5fc0e081a82230f57c5fdfa1f.jpg
белгород
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572847701.html?chat_room_id=1572847701
Новости
ru-RU
96
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572847619_3:0:638:357_1200x0_80_0_0_da00d1d5fc0e081a82230f57c5fdfa1f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572847619_83:0:559:357_1200x0_80_0_0_6c5096414c443128af388ada7f3ce0d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572847619_142:0:499:357_1200x0_80_0_0_a287a3ea7e743e7d344ee86db677b594.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, роман абрамович, белгород, общество

Не верю! Распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G

12:00 12.06.2020
96
Не верю!
Не верю! Распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G
Вчера, 12:00
“Вертолеты летают, люди начинают болеть”: как в Дагестане появился фейк о “распылении” инфекции, и какую роль он сыграл в развитии эпидемии? Действительно ли отменили нештрафуемый порог превышения скорости +20 км/ч? Кто и зачем “вбросил” новость, что Абрамович купил картину “Крик” Мунка? И правда ли, что в России испытывают вакцину в виде йогурта?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
2:50 В Дагестане возбудили дела о фейках про “распыление вируса с вертолетов”. Как конспирология усугубила ситуацию в республике
8:40 Роман Абрамович (якобы) купил "Крик" Мунка. Как появляются фейки на арт-рынке
11:40 Новость про отмену нештрафуемого порога превышения скорости +20 км/ч оказалась фейком. Кто  и зачем такое запускает - мнение Дмитрия Баринова ("Автотелеграм")
15:40 Почему даже если бы 5G было опасно, кремы от него - бесполезны (разбираемся вместе с telegram-каналом “Записки врача”)
17:00 “Вот этот чипик будет у вас стоять.” Что не так с разошедшимся роликом про шприцы и микрочипы
17:50 В Белгороде следователю прифотошопили маску на снимке с медиками (он все отрицает). Фейк это или нет
22:20 В России испытывают вакцину-йогурт, вырабатывающую иммунитет к COVID. Серьезно?!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Гости эпизода: Константин Бабулин, Милрад Фатуллаев, Владимир Корнев
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
621201
Обсудить 0
Не верю!ПодкастРоман АбрамовичБелгородОбщество
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Сахар
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
Париж
Минобороны Франции будет финансировать разработку инновационной ткани
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир
Подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Нефтяные станки-качалки
Мировые цены на нефть перешли к росту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния