https://ria.ru/20200612/1572847701.html
Не верю! Распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G
2020-06-12T12:00
2020-06-12T12:00
не верю!
подкаст
роман абрамович
белгород
общество
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аудио, подкаст, роман абрамович, белгород, общество
Не верю! Распыляли вирус с вертолетов, отмена +20км/ч, польза крема от 5G
“Вертолеты летают, люди начинают болеть”: как в Дагестане появился фейк о “распылении” инфекции, и какую роль он сыграл в развитии эпидемии? Действительно ли отменили нештрафуемый порог превышения скорости +20 км/ч? Кто и зачем “вбросил” новость, что Абрамович купил картину “Крик” Мунка? И правда ли, что в России испытывают вакцину в виде йогурта?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
2:50 В Дагестане возбудили дела о фейках про “распыление вируса с вертолетов”. Как конспирология усугубила ситуацию в республике
8:40 Роман Абрамович (якобы) купил "Крик" Мунка. Как появляются фейки на арт-рынке
11:40
Новость про отмену нештрафуемого порога превышения скорости +20 км/ч оказалась фейком. Кто и зачем такое запускает - мнение Дмитрия Баринова ("Автотелеграм"
)
15:40
Почему даже если бы 5G было опасно, кремы от него - бесполезны (разбираемся вместе с telegram-каналом “Записки врача”
)
17:00 “Вот этот чипик будет у вас стоять.” Что не так с разошедшимся роликом про шприцы и микрочипы
17:50 В Белгороде следователю прифотошопили маску на снимке с медиками (он все отрицает). Фейк это или нет
22:20 В России испытывают вакцину-йогурт, вырабатывающую иммунитет к COVID. Серьезно?!
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Гости эпизода: Константин Бабулин, Милрад Фатуллаев, Владимир Корнев
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