Аргентинцы исполнят русские песни и запишут видео в честь Дня России

Как сообщили журналистам в дипмиссии, проводится музыкальный проект "С Россией в сердце", в рамках которого аргентинцы исполняют известные русские песни и опубликуют видео в соцсетях.

"В 90-е годы российским дипломатам было крайне непросто: мы отстаивали свою точку зрения, боролись за каждую запятую... С тех пор многое изменилось, наша страна сейчас сильная, самодостаточная. Так разговаривать с русскими дипломатами и русскими людьми уже никто не осмеливается... С такой Россией, голос которой отчётливо слышен на мировой арене, не считаться невозможно", - считает он.