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Аргентинцы исполнят русские песни и запишут видео в честь Дня России
2020-06-12T11:37
празднование дня россии — 2020
дмитрий феоктистов
день россии
аргентина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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Аргентинцы исполнят русские песни и запишут видео в честь Дня России

11:37 12.06.2020
424
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАктивисты Общероссийского народного фронта и ветераны боевых действий развернули пятнадцатиметровый флаг России на Титовской сопке в Чите
Активисты Общероссийского народного фронта и ветераны боевых действий развернули пятнадцатиметровый флаг России на Титовской сопке в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Активисты Общероссийского народного фронта и ветераны боевых действий развернули пятнадцатиметровый флаг России на Титовской сопке в Чите. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Аргентине и Россотрудничество подготовили серию мероприятий ко Дню России.
Как сообщили журналистам в дипмиссии, проводится музыкальный проект "С Россией в сердце", в рамках которого аргентинцы исполняют известные русские песни и опубликуют видео в соцсетях.
Стела на въезде в Донецк
Вчера, 11:19
ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
Кроме того, планируется провести онлайн викторину на знание фактов о России и выставку детских рисунков.
"Для меня этот праздник - День России - имеет особое значение. Ведь все российские дипломаты каждый день отстаивают интересы России. То есть этот праздник является в каком-то смысле кульминацией нашей работы, как и многих других людей (в нашей стране)", - сказал журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"В 90-е годы российским дипломатам было крайне непросто: мы отстаивали свою точку зрения, боролись за каждую запятую... С тех пор многое изменилось, наша страна сейчас сильная, самодостаточная. Так разговаривать с русскими дипломатами и русскими людьми уже никто не осмеливается... С такой Россией, голос которой отчётливо слышен на мировой арене, не считаться невозможно", - считает он.
День России. Праздничный фотоальбом
© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер
1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

Города России. Санкт-Петербург
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном
3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Закат на озере Байкал

Озеро Байкал
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ростовский кремль в Ростове

Вид на Ростовский кремль
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Целик / Перейти в фотобанк

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

Морской собор в Кронштадте
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
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© Фото : Антонида Новоселова

Кунгурская пещера в Пермском крае

Застывшая симфония камня и льда: Кунгурская пещера в Пермском крае
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр ВильфВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
© Depositphotos / bbsferrariНикитский монастырь в Переславле-Залесском
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

Весточка от ушедшей цивилизации Русского Севера
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
Перейти в фотобанк
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
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