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СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
2020-06-12T11:33
иван голунов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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иван голунов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19

11:33 12.06.2020
6132
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи продолжают работу по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее защита Игоря Ляховца, ключевого фигуранта дела о фальсификации доказательств против Голунова, собиралась попросить СК об отложении следственных действий из-за случаев заражения коронавирусом в СИЗО "Лефортово".
"Несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку, по всем уголовным делам, в том числе и по делу журналиста Голунова, по мере возможности проводятся следственные действия согласно требованиям УПК РФ", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
2 апреля, 22:29
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Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Иван ГолуновСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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