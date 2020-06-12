СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи продолжают работу по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее защита Игоря Ляховца, ключевого фигуранта дела о фальсификации доказательств против Голунова, собиралась попросить СК об отложении следственных действий из-за случаев заражения коронавирусом в СИЗО "Лефортово".
"Несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку, по всем уголовным делам, в том числе и по делу журналиста Голунова, по мере возможности проводятся следственные действия согласно требованиям УПК РФ", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.