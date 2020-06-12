СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19

"Несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку, по всем уголовным делам, в том числе и по делу журналиста Голунова, по мере возможности проводятся следственные действия согласно требованиям УПК РФ", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.