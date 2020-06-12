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В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата Бабарико
2020-06-12T11:33
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могилевская область, могилев, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата Бабарико

11:33 12.06.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико располагает информацией о задержании двух членов его инициативной группы, сообщили РИА Новости в пятницу в его пресс-службе.
"По поступившей нам информации, в Могилеве задержан координатор инициативной группы по Могилевской области Владимир Дударев", - сказал представитель пресс-службы. Он отметил, что команда политика уже нашла для него адвоката, который приступил к работе.
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Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей
Кроме того, по данным пресс-службы, в Гомеле один из членов инициативной группы был предупрежден о привлечении к административной ответственности за публикацию в социальной сети материала, размещенного "еще в его школьные годы". "Также утром поступила информация из регионов о задержании еще одного члена инициативной группы — руководителя местного филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что по данному вопросу сейчас выясняются детали.
В штабе призвали членов инициативной группы в случае возникновения вопросов к ним со стороны правоохранительных органов связываться со штабом, чтобы он оказал всю необходимую помощь. Представитель пресс-службы рассказал, что в штабе сформирована база адвокатов, которые готовы оказывать необходимую юридическую помощь.
Вместе с тем, продолжил он, ситуация пока не сказалась на работе инициативной группы, продолжается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Бабарико. Более того, подчеркнул собеседник, работа по сбору подписей активизировалась. "Мы продлили прием (подписных листов от членов инициативной группы - ред.) до 18 июня включительно, так как усилили команду проверки подписей", - сказал он. Как отмечает пресс-служба, уже в пятницу инициативная группа смогла передать в штаб требуемое число подписей для подачи документов в ЦИК.
В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей, в том числе Бабарико. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы
10 июня, 13:19
Пятый претендент на пост главы Белоруссии собрал подписи для выдвижения
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