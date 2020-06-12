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В Калининграде при реконструкции улицы нашли немецкое военное кладбище
2020-06-12T11:30
германия
калининград
общество
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германия, калининград, общество

В Калининграде при реконструкции улицы нашли немецкое военное кладбище

11:30 12.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 12 июн - РИА Новости. Строители наткнулись на военное кладбище Кёнигсберга при реконструкции улицы Дачной в Калининграде, поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек, сообщила пресс-служба администрации Калининграда на официальной странице в Facebook.
"При реконструкции улице Дачной на сегодняшний день поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек. В начале прошлого века на этом месте располагалось Новое военное кладбище Кёнигсберга, о чём до 1956 года сообщали даже советские карты города. Потом, де-юре, оно исчезло. Де-факто, погибшие оставались покоиться в земле", - говорится в сообщении мэрии.
Как отметили в администрации, в 2014 году городские власти вновь смогли поставить объект на учёт и при разработке проекта реконструкции улицы этот факт был учтен. Поскольку о планах реконструкции улицы было известно давно, мэрия договорилась с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы", что оповестит организацию, как только строители затронут захоронение.
"Так и случилось. Волонтёры Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (представители ассоциации) сейчас регулярно находятся на объекте. Если на поверхности появляются кости – они тут же складывают их и отвозят на хранение. Если надо, подрядчик приостанавливает работы, если нужна помощь – помогает", - сообщили в мэрии.
Ожидается, что осенью останки перезахоронят на интернациональном кладбище в Калининграде.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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