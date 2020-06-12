В Калининграде при реконструкции улицы нашли немецкое военное кладбище

КАЛИНИНГРАД, 12 июн - РИА Новости. Строители наткнулись на военное кладбище Кёнигсберга при реконструкции улицы Дачной в Строители наткнулись на военное кладбище Кёнигсберга при реконструкции улицы Дачной в Калининграде , поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек, сообщила пресс-служба администрации Калининграда на официальной странице в Facebook.

"При реконструкции улице Дачной на сегодняшний день поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек. В начале прошлого века на этом месте располагалось Новое военное кладбище Кёнигсберга, о чём до 1956 года сообщали даже советские карты города. Потом, де-юре, оно исчезло. Де-факто, погибшие оставались покоиться в земле", - говорится в сообщении мэрии.

Как отметили в администрации, в 2014 году городские власти вновь смогли поставить объект на учёт и при разработке проекта реконструкции улицы этот факт был учтен. Поскольку о планах реконструкции улицы было известно давно, мэрия договорилась с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы", что оповестит организацию, как только строители затронут захоронение.

"Так и случилось. Волонтёры Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (представители ассоциации) сейчас регулярно находятся на объекте. Если на поверхности появляются кости – они тут же складывают их и отвозят на хранение. Если надо, подрядчик приостанавливает работы, если нужна помощь – помогает", - сообщили в мэрии.

Ожидается, что осенью останки перезахоронят на интернациональном кладбище в Калининграде.