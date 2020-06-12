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Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу
2020-06-12T11:27
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, сша, ричмонд, миннесота, в мире

Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу

11:27 12.06.2020
720
Демонтаж памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городе Камден, США
Демонтаж памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городе Камден, США
Демонтаж памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городе Камден, США
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти американского города Камден, штат Нью-Джерси, демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городском парке, заявив, что ранее местные жители не раз обращались в администрацию с соответствующими просьбами, сообщает телеканал CBS.
Работники городских служб сняли статую с постамента и разобрали на части. Некоторые жители города, выступающие за снос памятника, нанесли ему ущерб. Как отмечает телеканал, жители города давно просили власти убрать памятник и даже планировали провести в субботу марш в поддержку этого требования. Как сообщают организаторы мероприятия, власти узнали про их планы и сами демонтировали статую.
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
10 июня, 10:19
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
"Ранее были просьбы убрать этот памятник, поскольку сообщество больше не поддерживает его. Это давно назревший вопрос, но теперь мы должны разработать план по пересмотру этих устаревших символов разделения по расовому признаку и несправедливости", - заявил мэр города Фрэнк Моран.
Ранее сообщалось, что протестующие снесли памятники Христофору Колумбу в городе Ричмонд, штат Виргиния, и в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В Бостоне памятник Колумбу был обезглавлен, в Майами – подвергся вандализму. Как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, большинство жителей Камдена – "цветные".
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
11 июня, 10:22
Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу
0330156
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбСШАРичмондМиннесотаВ мире
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