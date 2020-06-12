Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти американского города Камден, штат Власти американского города Камден, штат Нью-Джерси , демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городском парке, заявив, что ранее местные жители не раз обращались в администрацию с соответствующими просьбами, сообщает телеканал CBS

Работники городских служб сняли статую с постамента и разобрали на части. Некоторые жители города, выступающие за снос памятника, нанесли ему ущерб. Как отмечает телеканал, жители города давно просили власти убрать памятник и даже планировали провести в субботу марш в поддержку этого требования. Как сообщают организаторы мероприятия, власти узнали про их планы и сами демонтировали статую.

"Ранее были просьбы убрать этот памятник, поскольку сообщество больше не поддерживает его. Это давно назревший вопрос, но теперь мы должны разработать план по пересмотру этих устаревших символов разделения по расовому признаку и несправедливости", - заявил мэр города Фрэнк Моран.

Ранее сообщалось, что протестующие снесли памятники Христофору Колумбу в городе Ричмонд , штат Виргиния , и в городе Сент-Пол , штат Миннесота . В Бостоне памятник Колумбу был обезглавлен, в Майами – подвергся вандализму. Как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, большинство жителей Камдена – "цветные".