https://ria.ru/20200612/1572846809.html
Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году
2020-06-12T11:20
2020-06-12T12:07
игорь пономарев
ка-27
северная верфь
безопасность
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игорь пономарев, ка-27, северная верфь, безопасность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости.
Судостроительный завод "Северная верфь
" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России корвет "Ретивый" проекта 20380 в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев
.
"Ретивый" мы сдаем в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнем где-то в начале следующего года и дальше перейдем к заводским и государственным испытаниям", - сказал он.
Ранее сообщалось, что корвет "Ретивый" спустили на воду в марте 2020 года.
Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность.
Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2,2 тысячи тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 3,5 тысячи морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальный ракетный комплекс "Уран", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27
.