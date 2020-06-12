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Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году
2020-06-12T12:07
игорь пономарев
ка-27
северная верфь
безопасность
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игорь пономарев, ка-27, северная верфь, безопасность

Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году

11:20 12.06.2020 (обновлено: 12:07 12.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета Ретивый в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России корвет "Ретивый" проекта 20380 в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Ретивый" мы сдаем в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнем где-то в начале следующего года и дальше перейдем к заводским и государственным испытаниям", - сказал он.
Ранее сообщалось, что корвет "Ретивый" спустили на воду в марте 2020 года.
Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность.
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Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2,2 тысячи тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 3,5 тысячи морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальный ракетный комплекс "Уран", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.
Читайте полный текст интервью с Игорем Пономаревым >>
222801925
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Игорь ПономаревКа-27Северная верфьБезопасность
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