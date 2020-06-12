ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми
Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми
Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке
Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край
Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге
Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге
Кунгурская пещера в Пермском крае
Кунгурская пещера в Пермском крае
Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани
Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму
Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии
Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми
Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке
Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге
Кунгурская пещера в Пермском крае
Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму
Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии