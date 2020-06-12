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ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
2020-06-12T12:28
празднование дня россии — 2020
донецкая народная республика
денис пушилин
день россии
луганская область
оон
в мире
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празднование дня россии — 2020, донецкая народная республика, денис пушилин, день россии, луганская область, оон, в мире

ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника

11:19 12.06.2020 (обновлено: 12:28 12.06.2020)
5767
© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика впервые отмечает День России в статусе государственного праздника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеопоздравлении, распространенном его пресс-службой.
Указом главы ДНР с этого года День России, который отмечают 12 июня, является государственным праздником в республике.
Участники праздничного концерта, посвященного Дню России
Вчера, 00:12
День России отметят праздничным концертом и патриотическими флешмобами
"В этом году мы впервые отмечаем этот праздник в статусе государственного. Шесть лет назад народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Россию и шаг за шагом мы идем к заветной цели ", - сказал Пушилин.
Сейчас центральная улица Донецка украшена флагами России, также триколор вывешен на флагштоке на площади Ленина и на зданиях госучреждений. Жители самостоятельно вывешивают из окон государственные флаги России, передает корреспондент РИА Новости.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской области состоялся референдум о самоопределении регионов, организованный сторонниками федерализации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
День России. Праздничный фотоальбом
© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер
1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

Города России. Санкт-Петербург
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном
3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Закат на озере Байкал

Озеро Байкал
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ростовский кремль в Ростове

Вид на Ростовский кремль
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

Морской собор в Кронштадте
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
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© Фото : Антонида Новоселова

Кунгурская пещера в Пермском крае

Застывшая симфония камня и льда: Кунгурская пещера в Пермском крае
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр ВильфВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
© Depositphotos / bbsferrariНикитский монастырь в Переславле-Залесском
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

Весточка от ушедшей цивилизации Русского Севера
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
Перейти в фотобанк
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
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Празднование Дня России — 2020Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДень РоссииЛуганская областьООНВ мире
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