ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника

Указом главы ДНР с этого года День России, который отмечают 12 июня, является государственным праздником в республике.

"В этом году мы впервые отмечаем этот праздник в статусе государственного. Шесть лет назад народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Россию и шаг за шагом мы идем к заветной цели ", - сказал Пушилин.