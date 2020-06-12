Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий

"После принятия внесенного президентом законопроекта о поправке в конституцию, выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам. Это означает, что не просто повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Тем самым восстанавливается справедливость, ведь, по данным Минтруда, за последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5 до 9,6% - и сейчас их уже 7,3 миллиона человек", - отметила Москалькова.