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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200612/1572846578.html
Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий
2020-06-12T11:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
татьяна москалькова
конституция рф
фонд "общественное мнение"
общество
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россия, татьяна москалькова, конституция рф, фонд "общественное мнение", общество

Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий

11:14 12.06.2020
41932
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающим пенсионерам не только повысит их юридическую защиту, но и гарантирует стабильность социального стандарта этой категории граждан, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"После принятия внесенного президентом законопроекта о поправке в конституцию, выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам. Это означает, что не просто повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Тем самым восстанавливается справедливость, ведь, по данным Минтруда, за последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5 до 9,6% - и сейчас их уже 7,3 миллиона человек", - отметила Москалькова.
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Кроме того, омбудсмен считает, что в части, касающейся пенсионеров, предлагаемые поправки напрямую отвечают на запрос гражданского общества. Так, ранее фонд "Общественное мнение", провел опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают их, а 67% опрошенных назвали их важными, напомнила уполномоченный.
Законом о поправке к Конституции РФ, который вынесен на общероссийское голосование, 6 пункт статьи 75 основного закона предлагается в следующей редакции: "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом".
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияТатьяна МоскальковаКонституция РФФонд "Общественное мнение"Общество
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