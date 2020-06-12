Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающим пенсионерам не только повысит их юридическую защиту, но и гарантирует стабильность социального стандарта этой категории граждан, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"После принятия внесенного президентом законопроекта о поправке в конституцию, выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам. Это означает, что не просто повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Тем самым восстанавливается справедливость, ведь, по данным Минтруда, за последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5 до 9,6% - и сейчас их уже 7,3 миллиона человек", - отметила Москалькова.
Кроме того, омбудсмен считает, что в части, касающейся пенсионеров, предлагаемые поправки напрямую отвечают на запрос гражданского общества. Так, ранее фонд "Общественное мнение", провел опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают их, а 67% опрошенных назвали их важными, напомнила уполномоченный.
Законом о поправке к Конституции РФ, который вынесен на общероссийское голосование, 6 пункт статьи 75 основного закона предлагается в следующей редакции: "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом".