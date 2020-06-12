Экс-министр инфраструктуры Украины сообщил, что обвинений к нему нет

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что во время обыска в его арендованном доме ничего не изъяли, никаких обвинений к нему нет.

Ранее в пятницу Омелян сообщил, что к нему домой пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. По его словам, обыски связаны с бывшими владельцами дома, который арендует его семья.

"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было", - написал Омелян на своей странице в Facebook

При этом экс-министр считает, что к обыскам причастен президент Украины Владимир Зеленский. "О таких лихих 1990-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы таки полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов", - добавил он.

В Госбюро расследований Украины сообщили, что обыск в доме, который арендует семья Омеляна, состоялся по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов членов "Партии регионов", - цитирует сообщение Госбюро агентство "Укринформ"

Омелян был министром инфраструктуры Украины с апреля 2016 года по август 2019-го.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.