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В Москве в выходные ряд маршрутов изменят режим работы
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транспорт
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транспорт, москва, общество

В Москве в выходные ряд маршрутов изменят режим работы

11:10 12.06.2020
110
© РИА Новости / Валерий МельниковАвтобус в Москве
Автобус в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Изменения работы наземного транспорта в выходные коснутся более 15 маршрутов, в том числе из-за репетиции парада Победы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Изменения затронут более 15 маршрутов. Наземный транспорт столицы ждет ряд изменений в праздничные выходные. Пассажирам стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с 13 июня остановка "Улица Михельсона" для автобусов № 722 и 772 по направлению к станции метро "Выхино" больше не будет обязательной, она будет производиться только по требованию пассажиров.
"Четырнадцатого июня маршруты общественного транспорта изменяют из-за репетиции парада. Так, с 20:00 автобусы М10 будут ходить от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", по маршруту № 101 можно будет доехать от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, а по маршруту № 904 — от остановки "4-й микрорайон Митина" до Тверской Заставы", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что с 20:20 автобусы С43 будут ходить от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская"; с 20:30 автобусы М1 будут работать на двух участках: от Больницы "РЖД" до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; с 21:00 автобусы А, М2, М3, М5, М6, М27, № 15, 158, 904 могут ходить с увеличенными интервалами.
"Кроме того, 14 июня с 21:00 до окончания репетиции парада Победы будут перекрыты: Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; Моховая улица от Воздвиженки до Тверской улицы; улица Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки; Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
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