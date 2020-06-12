В Москве в выходные ряд маршрутов изменят режим работы

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Изменения работы наземного транспорта в выходные коснутся более 15 маршрутов, в том числе из-за репетиции парада Победы, сообщается на официальном Изменения работы наземного транспорта в выходные коснутся более 15 маршрутов, в том числе из-за репетиции парада Победы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

"Изменения затронут более 15 маршрутов. Наземный транспорт столицы ждет ряд изменений в праздничные выходные. Пассажирам стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 13 июня остановка "Улица Михельсона" для автобусов № 722 и 772 по направлению к станции метро "Выхино" больше не будет обязательной, она будет производиться только по требованию пассажиров.

"Четырнадцатого июня маршруты общественного транспорта изменяют из-за репетиции парада. Так, с 20:00 автобусы М10 будут ходить от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", по маршруту № 101 можно будет доехать от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, а по маршруту № 904 — от остановки "4-й микрорайон Митина" до Тверской Заставы", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что с 20:20 автобусы С43 будут ходить от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская"; с 20:30 автобусы М1 будут работать на двух участках: от Больницы "РЖД" до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; с 21:00 автобусы А, М2, М3, М5, М6, М27, № 15, 158, 904 могут ходить с увеличенными интервалами.

"Кроме того, 14 июня с 21:00 до окончания репетиции парада Победы будут перекрыты: Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; Моховая улица от Воздвиженки до Тверской улицы; улица Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки; Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка", - говорится в сообщении.