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Распространение нового коронавируса
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Более 45% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет
2020-06-12T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Более 45% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

11:03 12.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер
Фельдшер
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 45% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, 5,2% среди заболевших составляют дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 1 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 202 935 случаев коронавируса.
"40,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети", – сообщили в штабе.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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