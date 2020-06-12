Более 45% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

"40,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети", – сообщили в штабе.