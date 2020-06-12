Назван новый симптом, связанный с коронавирусом

Специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, среди которых были в основном молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У заболевших обнаружили специфические симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

Отмечается, что позже у пациентов был диагностирован также острый панкреатит, хотя выявленные признаки не были характерны для типичного течения заболевания. Как отмечают авторы исследования, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.