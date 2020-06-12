https://ria.ru/20200612/1572845708.html
Назван новый симптом, связанный с коронавирусом
2020-06-12T10:48
2020-06-12T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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alienigma
Чем дальше в лес, тем больше симптомов находят. Искатели ,блин
15
renics nikoros
(В группу входили молодые мужчины с избыточным весом, среди новых симптомов у них выявили повышенное содержание сахара и жира в крови) Известное дело ожирение и полнота это один из факторов приобретения сахарного диабета и причём здесь ваш вездесущий коронавирус.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Ученые обнаружили новый симптом, связанный с коронавирусом и заболеваниями поджелудочной железы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.
Специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, среди которых были в основном молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У заболевших обнаружили специфические симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
Отмечается, что позже у пациентов был диагностирован также острый панкреатит, хотя выявленные признаки не были характерны для типичного течения заболевания. Как отмечают авторы исследования, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.