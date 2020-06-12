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Группировка аэромобильного госпиталя МЧС покинет Мурманскую область
2020-06-12T10:44
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Группировка аэромобильного госпиталя МЧС покинет Мурманскую область

10:44 12.06.2020
163
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на территории аэромобильного госпиталя в Мурманской области
Сотрудник МЧС РФ на территории аэромобильного госпиталя в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник МЧС РФ на территории аэромобильного госпиталя в Мурманской области
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Специалисты МЧС, работавшие в аэромобильном госпитале под Мурманском, развернутом более двух месяцев назад для борьбы с коронавирусной инфекцией, покидают Мурманскую область, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На протяжении двух с лишним месяцев в области функционировал современный аэромобильный госпиталь МЧС России, который прибыл в регион по просьбе губернатора Мурманской области. Федеральная группировка состояла из врачей отряда "Центроспас", роты РХБЗ Невского спасательного центра МЧС России и специалистов Ногинского спасательного центра.
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"Специалистами роты РХБЗ Невского спасательного центра МЧС России было обработано огромное количество объектов социальной инфраструктуры на площади более 300 тысяч квадратных метров. Врачи отряда "Центроспас" приняли в госпитале 1 679 человек, из которых 392 были госпитализированы в лечебные учреждения с подтвержденными диагнозами CoViD-19", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, невзирая на всю сложность работы в условиях новой коронавирусной инфекции, спасатели проявили мужество, успешно справились со всеми трудностями. За эту работу, на торжественном построении в честь убытия в пункты постоянной дислокации, сотрудники получили благодарственные письма от губернатора региона Андрея Чибиса и открытки, сделанные маленькими северянами в знак признания за помощь. В пятницу утром колонна выдвинулась из пункта развертывания домой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Войска РХБЗЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьОбщество
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