Группировка аэромобильного госпиталя МЧС покинет Мурманскую область

Как отметили в МЧС, невзирая на всю сложность работы в условиях новой коронавирусной инфекции, спасатели проявили мужество, успешно справились со всеми трудностями. За эту работу, на торжественном построении в честь убытия в пункты постоянной дислокации, сотрудники получили благодарственные письма от губернатора региона Андрея Чибиса и открытки, сделанные маленькими северянами в знак признания за помощь. В пятницу утром колонна выдвинулась из пункта развертывания домой.