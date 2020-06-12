В Киеве могут усилить карантинные меры

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Карантинные меры могут усилить в Карантинные меры могут усилить в Киеве из-за напряженной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, в пятницу штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение, сообщил советник мэра города Владимир Бондаренко

По данным минздрава, число зарегистрированных случаев коронавируса киевлян за минувшие сутки выросло на 95, всего болеют 3766. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров рассмотрит возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 24 областей страны.

"Есть необходимость к пересмотру карантинных ограничений, которые были ослаблены начиная с 23 мая. Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня. По состоянию на сегодня в 9.30 (совпадает с мск) соберется штаб по чрезвычайным ситуациям, на котором мы будем принимать решение о возможности усиления определенных ограничений", - сказал Бондаренко в эфире телеканала "Украина24" в пятницу.

По его словам, летний сезон не принес уменьшения числа больных. "Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей один на 5 квадратных метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня на Украине", - добавил он.

Он также сообщил, что на заседании штаба могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или о полном их закрытии. При этом он заверил, что вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании 3 июня принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.