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Правительство выделит средства на развитие Псковской области и Калмыкии
2020-06-12T10:38
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псковская область
алтайский край
экономика
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Правительство выделит средства на развитие Псковской области и Калмыкии

10:38 12.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проекты распоряжений о выделении средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Псковской области, Чувашии и Калмыкии, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020–2024 годы ... Чувашской Республики на 2020–2024 годы ... Республики Калмыкия на 2020–2024 годы ... Принять проекты распоряжений правительства Российской Федерации по данным вопросам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на поддержку промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, снятие инфраструктурных ограничений, формирование благоприятной среды для жизни населения Псковской области.
Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 48,5 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 5,5%, росту среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг до 13,9 тысячи рублей и снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 14,5% в общей численности населения Псковской области.
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В отношении Чувашии говорится, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на ослабление факторов, сдерживающих ускоренное развитие Чувашии, диверсификацию экономики региона, рост производства продукции, повышение транспортной доступности территории субъекта Российской Федерации, стимулирование жилищного строительства (включая проектирование и строительство объектов инфраструктуры).
Предлагаемое решение будет способствовать достижению показателей, установленных индивидуальной программой: росту объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 41,9 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,8%, росту среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, до 22,4 тысячи рублей и снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 16,3% в общей численности населения Чувашии.
Также в отношении Калмыкии дополняется, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на решение ключевых социально значимых проблем развития Республики Калмыкия, в том числе на улучшение ее инвестиционного климата, развитие промышленности региона, повышение качества жизни населения, включая качество услуг в здравоохранении и социальной сфере.
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Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту инвестиций в основной капитал на душу населения до 85 тысяч рублей, снижению уровня безработицы до 9,1%, росту среднедушевых денежных доходов населения до 25,9 тысячи рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия до 10,4%.
В июне 2019 года были определены 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
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РоссияПсковская областьАлтайский крайЭкономика
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