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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200612/1572845116.html
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
2020-06-12T10:34
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
политика
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, политика

Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию

10:34 12.06.2020
3835
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поправки в Конституцию РФ, гарантирующие защиту суверенитета и территориальной целостности страны, определяют принципиальную важность, с учетом спекуляций на теме российского статуса полуострова.
"Поправки к Основному закону Российской Федерации гарантируют защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к ним не допускаются. Крым в результате свободного волеизъявления навсегда стал частью России, любые спекуляции на этой почве лишены всякого смысла. Данный пункт поправок определяет принципиальную важность неделимости территории нашего государства", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня России.
Голосование на выборах
10 июня, 13:00
Личный пример. Песков раскрыл планы Путина на голосование по Конституции
По его словам, крымчане на протяжении многих лет были оторваны от исторической Родины и болезненно переживали этот вынужденный разрыв.
"К сегодняшнему празднику мы относимся с особым радостным чувством. Каждый из нас ощущает живую связь своей личной судьбы и судьбы родной страны… Мы вместе строим новый российский Крым и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил Аксенов.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика КрымПолитика
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