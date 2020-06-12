Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию

По его словам, крымчане на протяжении многих лет были оторваны от исторической Родины и болезненно переживали этот вынужденный разрыв.

"К сегодняшнему празднику мы относимся с особым радостным чувством. Каждый из нас ощущает живую связь своей личной судьбы и судьбы родной страны… Мы вместе строим новый российский Крым и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил Аксенов.