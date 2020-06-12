Арктическая экспедиция на Новую Землю повторит маршрут Русанова

МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Северный флот совместно с 12-м главком Минобороны и Северный флот совместно с 12-м главком Минобороны и Русским географическим обществом проведёт в августе экспедицию на архипелаг Новая Земля, ее участники реконструируют маршрут исследователя Арктики Владимира Русанова, а также выполнят ряд исследований, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В середине августа 2020 года Северный флот направит очередную арктическую экспедицию к островам архипелага Новая Земля. Помимо североморцев в её состав войдут представители 12 Главного управления министерства обороны России, Русского географического общества, национального парка "Русская Арктика" и научно-исследовательских институтов. Возглавит комплексный исследовательский экспедиционный отряд из 10-12 военных и учёных представитель 12-го главка капитан 2 ранга Сергей Зинченко", - говорится в сообщении.

Как отметили на флоте, из главной базы Северного флота - Североморска на морском буксире МБ-12 отряда судов вспомогательного флота экспедиция направится через Баренцево море на Новую Землю. Продлится она в течение двух-трёх недель в зависимости от возможности проведения планируемых исследований и работ.

"Её участники выполнят реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил 110 лет назад в 1910 году. Также учёные наметили провести мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучить экологическое состояние территории и выполнить ряд важных биологических наблюдений", - пояснили на флоте.

В планах экспедиции стоят испытания специальных приборов, предназначенных для отпугивания белых медведей без вреда для животных, а также изучение пути миграции самых крупных хищников Арктики. Специалисты Центрального полигона 12 ГУМО РФ исследуют радиоэкологическую обстановку и проведут замеры радиационного фона в различных точках архипелага.

В рамках объявленной Северным флотом патриотической акции "Знамя Победы над Арктикой", участники экспедиции возьмут с собой копию легендарного Красного Знамени и будут устанавливать её в знаковых точках по намеченному маршруту в честь 75-летия Великой Победы.