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Арктическая экспедиция на Новую Землю повторит маршрут Русанова
2020-06-12T10:31
баренцево море
арктика
русское географическое общество
североморск
безопасность
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баренцево море, арктика, русское географическое общество, североморск, безопасность

Арктическая экспедиция на Новую Землю повторит маршрут Русанова

10:31 12.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Северный флот совместно с 12-м главком Минобороны и Русским географическим обществом проведёт в августе экспедицию на архипелаг Новая Земля, ее участники реконструируют маршрут исследователя Арктики Владимира Русанова, а также выполнят ряд исследований, сообщила пресс-служба Северного флота.
"В середине августа 2020 года Северный флот направит очередную арктическую экспедицию к островам архипелага Новая Земля. Помимо североморцев в её состав войдут представители 12 Главного управления министерства обороны России, Русского географического общества, национального парка "Русская Арктика" и научно-исследовательских институтов. Возглавит комплексный исследовательский экспедиционный отряд из 10-12 военных и учёных представитель 12-го главка капитан 2 ранга Сергей Зинченко", - говорится в сообщении.
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Как отметили на флоте, из главной базы Северного флота - Североморска на морском буксире МБ-12 отряда судов вспомогательного флота экспедиция направится через Баренцево море на Новую Землю. Продлится она в течение двух-трёх недель в зависимости от возможности проведения планируемых исследований и работ.
"Её участники выполнят реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил 110 лет назад в 1910 году. Также учёные наметили провести мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучить экологическое состояние территории и выполнить ряд важных биологических наблюдений", - пояснили на флоте.
В планах экспедиции стоят испытания специальных приборов, предназначенных для отпугивания белых медведей без вреда для животных, а также изучение пути миграции самых крупных хищников Арктики. Специалисты Центрального полигона 12 ГУМО РФ исследуют радиоэкологическую обстановку и проведут замеры радиационного фона в различных точках архипелага.
В рамках объявленной Северным флотом патриотической акции "Знамя Победы над Арктикой", участники экспедиции возьмут с собой копию легендарного Красного Знамени и будут устанавливать её в знаковых точках по намеченному маршруту в честь 75-летия Великой Победы.
Помимо Русановского маршрута будут посещены места зимовок экспедиций Цивольки и Седова, а также проведены исследования мест, связанных с Вилемом Баренцем, добавили на флоте.
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Баренцево мореАрктикаРусское географическое обществоСевероморскБезопасность
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