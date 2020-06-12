https://ria.ru/20200612/1572844443.html
Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса
2020-06-12T10:17
2020-06-12T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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коронавирус covid-19, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости.
Правительство Армении
на внеочередном заседании в пятницу продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявленный 16 марта и пролонгированный до 13 июня режим чрезвычайного положения продлевается на 30 дней, до 17.00 (16.00 мск) 13 июля", - заявил, представляя проект решения, министр юстиции страны Рустам Бадасян.
В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 258 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.