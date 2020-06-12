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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572844235.html
В Армении число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч
2020-06-12T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч

10:12 12.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 612 и достигло 15281, еще 13 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 14669 подтвержденных случаях COVID-19 и 245 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтвержден 15281 случай коронавируса. Вылечились 5639 пациентов. Скончались 258 человек", - уточнили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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