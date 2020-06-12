Финляндия выделит дотации судоходным компаниям

"С точки зрения финской экономики и деловой жизни, абсолютно необходимо, чтобы морской транспорт работал в любых условиях. Мы хотим обеспечить достаточную пропускную способность морского транспорта и сохранить работу судоходных компаний. Приоритет заключается в том, чтобы они работали на рыночных условиях и начали восстанавливаться по мере постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса", - сказал министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка, его слова приводятся в сообщении.