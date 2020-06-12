https://ria.ru/20200612/1572844084.html
Финляндия выделит дотации судоходным компаниям
2020-06-12T10:09
2020-06-12T10:09
финляндия
в мире
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финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости.
Правительство Финляндии
предложило выделить 24,8 миллиона евро судоходным компаниям для поддержания бизнеса, следует из сообщения министерства транспорта и коммуникаций.
"С точки зрения финской экономики и деловой жизни, абсолютно необходимо, чтобы морской транспорт работал в любых условиях. Мы хотим обеспечить достаточную пропускную способность морского транспорта и сохранить работу судоходных компаний. Приоритет заключается в том, чтобы они работали на рыночных условиях и начали восстанавливаться по мере постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса", - сказал министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка, его слова приводятся в сообщении.
В результате пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений денежный поток финских грузовых и пассажирских судовых компаний значительно сократился, а условия эксплуатации стали более сложными.
Согласно предложению правительства, Финское агентство транспорта и связи может предоставить судовладельцам в общей сложности приблизительно до 25 миллионов евро для оказания помощи в эксплуатации компании.
Данное предложение внесено в парламент 11 июня.