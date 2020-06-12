Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже. После этого партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию с просьбой завести уголовное дело против Еремеевой, что полиция и сделала.
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"Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов. <…> Государственное агентство Украины по вопросам кино практически ни копейки не вложило в производство украиноязычных сериалов. <…> К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. <...> Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке, я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", — сказал Ткаченко в эфире Hromadske.
При этом он добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.