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Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
2020-06-12T14:02
александр ткаченко (украина)
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
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60
александр ткаченко (украина), петр порошенко, украина, в мире

Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов

10:08 12.06.2020 (обновлено: 14:02 12.06.2020)
3870
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже. После этого партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию с просьбой завести уголовное дело против Еремеевой, что полиция и сделала.
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"Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов. <…> Государственное агентство Украины по вопросам кино практически ни копейки не вложило в производство украиноязычных сериалов. <…> К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. <...> Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке, я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", — сказал Ткаченко в эфире Hromadske.
При этом он добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.
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Популярные комментарии
— Об чём тут говорить, раз они не хочут?! — Хочут они, хочут. Только стесняются!
12 июня, 10:49
Чипалина Лукин
1100000
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