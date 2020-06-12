Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572843683.html
Делегация ПМР заявила о попытках Молдавии помешать контрольной комиссии
2020-06-12T09:58
приднестровская молдавская республика
румыния
молдавия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:142:1401:930_1200x0_80_0_0_7dc15804a3ce237cd9b58ec922966bf7.jpg
https://ria.ru/20200226/1565254007.html
https://ria.ru/20200406/1569618384.html
приднестровская молдавская республика
румыния
молдавия
ссср
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572843683.html?chat_room_id=1572843683
Новости
ru-RU
1613
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:142:1401:930_1200x0_80_0_0_7dc15804a3ce237cd9b58ec922966bf7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1200x0_80_0_0_60b0c9e42d92fbe9d7fac98aba01b0c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_235:0:1165:930_1200x0_80_0_0_4a580901393a6d676ffa4339494b783e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, ссср, в мире

Делегация ПМР заявила о попытках Молдавии помешать контрольной комиссии

09:57 12.06.2020 (обновлено: 09:58 12.06.2020)
1613
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе) распространила заявление о попытках разрушения молдавскими коллегами механизмов миротворческой операции, установленных соглашением 1992 года.
"Делегация Молдовы основным правилом своей деятельности определила неисполнение требований статей 1, 2, 3 Соглашения 1992 года, устанавливающих рамки применения ОКК и Регламента ОКК в части порядка рассмотрения вопросов, выносимых к обсуждению на заседаниях Комиссии, принятия по ним решений и их исполнения", - говорится в заявлении, поступившем РИА Новости и подписанном всеми членами приднестровской делегации.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
26 февраля, 22:12
Глава МИД ПМР заявил о максимальной открытости Приднестровья
В документе отмечается, что все участники работы ОКК за последние годы не раз и не два были свидетелями того, как молдавская делегация объявляла, что ничего кроме предлагаемого ею вопроса в повестку дня заседаний комиссии она обсуждать не будет, а затем просто блокировала работу этого руководящего органа миротворческой операции.
Кроме того, указывается, что старший военный начальник миротворческого контингента Молдавии уже более 949 раз за последние пять лет блокирует выезд военных наблюдателей. Утверждается, что молдавская сторона не допускает контроль реорганизованных в 2013-2014 годах молдавских постов силовых структур, обозначивших границу между Молдавией и Приднестровьем.
В заявлении отмечается, что молдавская делегация в ОКК срывает подготовку (подписание) докладов Объединенного военного командования (ОВК) об обстановке в Зоне безопасности. Так, в 2020 году поставлен антирекорд неподписания докладов ОВК, и количество неподписанных докладов ОВК достигло 11.
"Факт воспрепятствования вышеизложенным способом обсуждению докладов Объединенного военного командования об обстановке в зоне безопасности и принятию по ним руководящих решений означает лишь одно – что это сознательное нарушение базовых документов миротворческой операции, то есть блокирование молдавской делегацией работы Объединенной контрольной комиссии, а значит, и всей деятельности сторон, подписавших Соглашение 1992 года по мирному урегулированию вооруженного конфликта", - подчеркивается в заявлении делегации ПМР.
В ОКК входят делегации России, Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.
Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
6 апреля, 09:37Распространение нового коронавируса
Президент Молдавии призвал взять паузу в конфликтах из-за пандемии
200170
Обсудить 0
Приднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон считает, что Молдавия должна стать президентской республикой
Владимир Плахотнюк
Молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео, сообщил депутат
Глава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Алексей Пушков
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Киев
Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии ввели срочные дополнительные меры для борьбы с коронавирусом
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния