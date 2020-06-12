Делегация ПМР заявила о попытках Молдавии помешать контрольной комиссии

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе) распространила заявление о попытках разрушения молдавскими коллегами механизмов миротворческой операции, установленных соглашением 1992 года.

"Делегация Молдовы основным правилом своей деятельности определила неисполнение требований статей 1, 2, 3 Соглашения 1992 года, устанавливающих рамки применения ОКК и Регламента ОКК в части порядка рассмотрения вопросов, выносимых к обсуждению на заседаниях Комиссии, принятия по ним решений и их исполнения", - говорится в заявлении, поступившем РИА Новости и подписанном всеми членами приднестровской делегации.

В документе отмечается, что все участники работы ОКК за последние годы не раз и не два были свидетелями того, как молдавская делегация объявляла, что ничего кроме предлагаемого ею вопроса в повестку дня заседаний комиссии она обсуждать не будет, а затем просто блокировала работу этого руководящего органа миротворческой операции.

Кроме того, указывается, что старший военный начальник миротворческого контингента Молдавии уже более 949 раз за последние пять лет блокирует выезд военных наблюдателей. Утверждается, что молдавская сторона не допускает контроль реорганизованных в 2013-2014 годах молдавских постов силовых структур, обозначивших границу между Молдавией и Приднестровьем.

В заявлении отмечается, что молдавская делегация в ОКК срывает подготовку (подписание) докладов Объединенного военного командования (ОВК) об обстановке в Зоне безопасности. Так, в 2020 году поставлен антирекорд неподписания докладов ОВК, и количество неподписанных докладов ОВК достигло 11.

"Факт воспрепятствования вышеизложенным способом обсуждению докладов Объединенного военного командования об обстановке в зоне безопасности и принятию по ним руководящих решений означает лишь одно – что это сознательное нарушение базовых документов миротворческой операции, то есть блокирование молдавской делегацией работы Объединенной контрольной комиссии, а значит, и всей деятельности сторон, подписавших Соглашение 1992 года по мирному урегулированию вооруженного конфликта", - подчеркивается в заявлении делегации ПМР.

В ОКК входят делегации России, Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики . В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.