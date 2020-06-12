Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством

Как сообщил Кук в видеоролике, "программа бросит вызов системе, которая создает препятствия для возможностей и достоинств людей с цветом кожи, отличным от белого, в особенности для афроамериканцев, с особым упором на обеспечение равенства в сфере экономики, образования и на реформу уголовного правосудия".

В рамках инициативы Apple планирует расширить работу с компаниями, которыми владеют темнокожие люди, в системе поставок, а также увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров. Корпорация также планирует открыть лагерь для темнокожих предпринимателей и разработчиков, чтобы содействовать продвижению "лучших идей в семье разработчиков". Кроме того, компания намерена больше сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически сложился контингент из студентов-афроамериканцев, и принять дополнительные меры, чтобы расширить число представителей национальных меньшинств внутри компании.