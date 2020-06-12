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Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством
2020-06-12T09:50
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
тим кук
apple
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, тим кук, apple, сша, в мире

Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством

09:50 12.06.2020
380
© REUTERS / Mike Segar/File PhotoЛоготип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar/File Photo
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская корпорация Apple запустила программу, которая будет заниматься продвижением идей расового равенства и расширением возможностей для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании и экономике, и выделила на нее 100 миллионов долларов, заявил глава компании Тим Кук.
"Неоконченная работа по установлению расовой справедливости и равенства призывает нас к ответу. Ситуация должна измениться, и Apple стремится стать движущей силой этих перемен. Сегодня я с гордостью объявляю о программе Apple по расовому равенству и справедливости (Racial Equity and Justice Initiative) и выделении 100 миллионов долларов", - написал Кук в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщил Кук в видеоролике, "программа бросит вызов системе, которая создает препятствия для возможностей и достоинств людей с цветом кожи, отличным от белого, в особенности для афроамериканцев, с особым упором на обеспечение равенства в сфере экономики, образования и на реформу уголовного правосудия".
В рамках инициативы Apple планирует расширить работу с компаниями, которыми владеют темнокожие люди, в системе поставок, а также увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров. Корпорация также планирует открыть лагерь для темнокожих предпринимателей и разработчиков, чтобы содействовать продвижению "лучших идей в семье разработчиков". Кроме того, компания намерена больше сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически сложился контингент из студентов-афроамериканцев, и принять дополнительные меры, чтобы расширить число представителей национальных меньшинств внутри компании.
Руководить программой будет вице-президент компании Лиза Джексон. Предполагается, что программа начнет работу в США и со временем "будет развернута в глобальном масштабе".
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаТим КукAppleСШАВ мире
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