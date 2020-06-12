Адыгея получит средства для индивидуальной программы развития

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на поддержку промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, снятие инфраструктурных ограничений, формирование благоприятной среды для жизни населения.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 70,9 тысяч рублей, снижению уровня безработицы до 6,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 42,6 тысяч рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины регионального прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ до 6,8%.