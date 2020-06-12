https://ria.ru/20200612/1572843358.html
Адыгея получит средства для индивидуальной программы развития
2020-06-12T09:46
2020-06-12T09:46
правительство рф
республика адыгея
экономика
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республика адыгея
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правительство рф, республика адыгея, экономика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Правительство России на заседании в четверг одобрило выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, сообщается на сайте
кабмина.
"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея
на период до 2024 года... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на поддержку промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, снятие инфраструктурных ограничений, формирование благоприятной среды для жизни населения.
Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 70,9 тысяч рублей, снижению уровня безработицы до 6,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 42,6 тысяч рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины регионального прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ до 6,8%.