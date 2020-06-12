В Воронежской области выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области пятый день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3993, сообщает правительство региона.

В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.

"В пятницу, 12 июня, официально подтверждено заражение 227 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3993 человек. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1859.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.