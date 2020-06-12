https://ria.ru/20200612/1572843328.html
В Воронежской области выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T09:45
2020-06-12T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области
пятый день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3993, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом
превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"В пятницу, 12 июня, официально подтверждено заражение 227 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3993 человек. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1859.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.