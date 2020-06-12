В Тамбовской области умер пятнадцатый пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Женщина, госпитализированная с тяжелой пневмонией и находившаяся на аппарате ИВЛ, стала пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Женщина, госпитализированная с тяжелой пневмонией и находившаяся на аппарате ИВЛ, стала пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , следует из сообщения администрации региона.

Накануне власти региона сообщили о том, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в области выросло до 3704, 1760 человек выздоровели, умерло 14.

"Женщина 81 года, жительница Ржаксинского района, страдающая ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом с нарушением ритма, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ожирением, перенесшая в анамнезе онкологическое заболевание, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

По информации обладминистрации, несмотря интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, пациентка скончалась на пятый день с момента госпитализации.

"По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что пневмония осложнилась "прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких".

В Тамбовской области 3770 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1805 пациентов.