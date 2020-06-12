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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572843052.html
Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам
2020-06-12T11:27
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам

09:34 12.06.2020 (обновлено: 11:27 12.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медицинских работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить финансовую поддержку таких медицинских работников, а также лицам из группы риска.
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"О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ, в целях софинансирования, в том числе в полном объёме, расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Одобрен проект распоряжения "О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19".
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 511 423.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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