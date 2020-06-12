Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медицинских работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить финансовую поддержку таких медицинских работников, а также лицам из группы риска.

"О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ, в целях софинансирования, в том числе в полном объёме, расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Одобрен проект распоряжения "О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19".

В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 511 423.