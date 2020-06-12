Воробьев назвал восстановление экономики главным вызовом после пандемии

Губернатор отметил, что многие россияне, которые работали и жили за рубежом, теперь возвращаются на родину, потому что "наша страна, наши традиции, уклад – это то, что подходит для русского человека".

"Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах, для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения", - добавил Воробьев.