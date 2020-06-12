https://ria.ru/20200612/1572842859.html
Воробьев назвал восстановление экономики главным вызовом после пандемии
2020-06-12T09:31
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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празднование дня россии — 2020, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поздравил жителей всей страны с Днём России
и заявил, что главный вызов после пандемии коронавируса
- восстановление экономики и возвращения достатка в семьи.
"Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья
, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее... Я считаю, что после эпидемии, после COVID главный вызов – это восстановить экономику. Вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела", - сказал Воробьев в своём Instagram
аккаунте.
Губернатор отметил, что многие россияне, которые работали и жили за рубежом, теперь возвращаются на родину, потому что "наша страна, наши традиции, уклад – это то, что подходит для русского человека".
"Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах, для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения", - добавил Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.