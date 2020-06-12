Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572842859.html
Воробьев назвал восстановление экономики главным вызовом после пандемии
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:268:3072:1996_1200x0_80_0_0_245dcc43b295730c635b8f9b141a08b2.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572842859.html?chat_room_id=1572842859
Новости
ru-RU
416
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:268:3072:1996_1200x0_80_0_0_245dcc43b295730c635b8f9b141a08b2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_ffc45fea17a816cc488787a3c73c0e0d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_922:0:2970:2048_1200x0_80_0_0_e0b75ec9c231aafab6585c9059fe7af2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
празднование дня россии — 2020, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев назвал восстановление экономики главным вызовом после пандемии

09:31 12.06.2020 (обновлено: 09:38 12.06.2020)
416
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей страны с Днём России и заявил, что главный вызов после пандемии коронавируса - восстановление экономики и возвращения достатка в семьи.
"Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее... Я считаю, что после эпидемии, после COVID главный вызов – это восстановить экономику. Вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела", - сказал Воробьев в своём Instagram аккаунте.
Губернатор отметил, что многие россияне, которые работали и жили за рубежом, теперь возвращаются на родину, потому что "наша страна, наши традиции, уклад – это то, что подходит для русского человека".
"Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах, для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения", - добавил Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
430012
Обсудить 0
Празднование Дня России — 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19День РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
Правительство одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
Около ста тысяч человек обеспечивают безопасность в День России
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
Воробьев: в Подмосковье предусмотрено голосование по поправкам во дворах
Дом правительства Российской Федерации
Правительство одобрило изменения по распоряжению маткапиталом
Летние веранды
В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов
Медики карантинного центра в Коммунарке
В Москве еще 2255 пациентов вылечились от COVID-19
Покупатели в ТРЦ Июнь в Мытищах
В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским
Сотрудница тепличного комплекса Зелёный дом за работой в республике Адыгея
Адыгея получит средства для индивидуальной программы развития
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору
Социальные карты жителей Подмосковья станут активны с 15 июня
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Путин поздравил граждан с Днем России и напомнил о тысячелетней истории страны
Путин поздравил россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II
Елизавета II поздравила россиян с Днем России
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния