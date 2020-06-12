Синоптики предсказали ливень и град в Москве в День России

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, грозами, шквалом и локальным градом с понижением температуры до климатической нормы июня", - рассказал он.

Синоптик пояснил, что в таких условиях в Москве будет облачно, утром - с прояснениями, пройдут ливни, грозы, местами возможен град. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков.