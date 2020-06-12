https://ria.ru/20200612/1572842790.html
Синоптики предсказали ливень и град в Москве в День России
2020-06-12T09:26
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
погода
александр синенко (политик)
москва
московская область (подмосковье)
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празднование дня россии — 2020, погода, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Ливень, град, шквалистый ветер и до 24 градусов тепла ожидается в Москве
в День России, 12 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков
.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, грозами, шквалом и локальным градом с понижением температуры до климатической нормы июня", - рассказал он.
Синоптик пояснил, что в таких условиях в Москве будет облачно, утром - с прояснениями, пройдут ливни, грозы, местами возможен град. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков.
"Температура в столице - плюс 22-24, в Подмосковье
- плюс 19-24, на юге и юго-востоке - плюс 23-28. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, а к вечеру начнет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба", - рассказал Синенков.