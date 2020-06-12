Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572842705.html
На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T09:34
максим степанов
винницкая область
львовская область
киев
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1200x0_80_0_0_d9c330aa7a2826dc643a908de9154efc.jpg
винницкая область
львовская область
киев
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572842705.html?chat_room_id=1572842705
Новости
ru-RU
324
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1200x0_80_0_0_d9c330aa7a2826dc643a908de9154efc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_825:0:3554:2047_1200x0_80_0_0_a399c176414ac5ef89e3d499eb264617.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_1101:0:3148:2047_1200x0_80_0_0_f7ba9a6a4b28eac778c1477bfc7c3da0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим степанов, винницкая область, львовская область, киев, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом

09:24 12.06.2020 (обновлено: 09:34 12.06.2020)
324
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 683, до 29 753, умерли еще 16 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 683 лица, из них 152 ребенка, а также 73 медработника… Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 426 пациентов", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
За сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области -112, в Киеве – 95, а также в Винницкой области – 81.
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 29 753 человека, из них 2244 ребенка и 5322 медработников, выздоровели 13567 человек, число летальных случаев составило 870.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
511200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВинницкая областьЛьвовская областьКиевКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране выявили около 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Линии электропередачи
На Украине почти 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии выявили 10,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Линии электропередач
Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Горожане на одной из улиц в Одессе
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус
В России провели более 14,2 миллиона тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния