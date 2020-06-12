https://ria.ru/20200612/1572842705.html
На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T09:24
2020-06-12T09:34
максим степанов
винницкая область
львовская область
киев
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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максим степанов, винницкая область, львовская область, киев, коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине
выросло на 683, до 29 753, умерли еще 16 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов
.
"За минувшие сутки заболели 683 лица, из них 152 ребенка, а также 73 медработника… Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 426 пациентов", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
За сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области
-112, в Киеве
– 95, а также в Винницкой области
– 81.
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 29 753 человека, из них 2244 ребенка и 5322 медработников, выздоровели 13567 человек, число летальных случаев составило 870.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.