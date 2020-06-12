Все еврейские поселения войдут в карту суверенитета, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Израильский суверенитет будет распространён на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что обеспечит безопасность государства, сообщил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости.
Израиль планирует распространить свой суверенитет на часть территорий Западного берега реки Иордан в течение ближайшего месяца или двух в рамках сделки века президента США Дональда Трампа. В настоящее время Израиль совместно с США разрабатывает карты будущей аннексии.
"Все поселения войдут в карту суверенитета.... Но, в принципе, речь идёт об историческом шаге для Израиля. В своё время даже лидеры израильского левого истеблишмента - был такой легендарный израильский министр иностранных дел Аба Эбан из социалистической партии, он говорил о том, что Израилю ни в коем случае нельзя возвращаться к границам 1967 года, он называл их границами Освенцима, границы, в которых можно пересечь страну, (достигающую) в узких местах 30 километров, - то есть меньше чем за полчаса (можно) перерезать страну на две части, и поэтому в этом смысле распространение суверенитета обеспечит невозвращение Израиля к границам 67 года, и обеспечит безопасность государства", - сказал министр от правящей партии "Ликуд" РИА Новости.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.