Все еврейские поселения войдут в карту суверенитета, заявили в Израиле

"Все поселения войдут в карту суверенитета.... Но, в принципе, речь идёт об историческом шаге для Израиля. В своё время даже лидеры израильского левого истеблишмента - был такой легендарный израильский министр иностранных дел Аба Эбан из социалистической партии, он говорил о том, что Израилю ни в коем случае нельзя возвращаться к границам 1967 года, он называл их границами Освенцима, границы, в которых можно пересечь страну, (достигающую) в узких местах 30 километров, - то есть меньше чем за полчаса (можно) перерезать страну на две части, и поэтому в этом смысле распространение суверенитета обеспечит невозвращение Израиля к границам 67 года, и обеспечит безопасность государства", - сказал министр от правящей партии "Ликуд" РИА Новости.