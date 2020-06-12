Министр Израиля надеется, что мир признает новые границы страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Израиль рассчитывает, что международное сообщество признает новые границы государства, которые будут определены после аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках реализации сделки века президента США Дональда Трампа, несмотря на звучащую критику этих планов, заявил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости.
"Мы надеемся, что часть международного сообщества поймёт, что это реальность, и признает новые границы. Для части это возьмёт время. Признание израильского суверенитета в Иерусалиме заняло много времени, и тоже еще не все это осознали. Признание израильского суверенитета на Голанских высотах тоже давно всем понятно, и это уже факт, но тем не менее еще не все в мире это признают. У мира занимает время привыкнуть к достаточно очевидным вещам. И это как раз тот случай", - заявил министр от правящей партии Ликуд в интервью РИА Новости.
Израиль в течение ближайшего месяца или двух намерен аннексировать 30% территории Иудеи и Самарии (Западного берега реки Иордан). В будущую карту суверенитета войдут все еврейские поселения, сообщил Элькин РИА Новости.
Ранее в четверг Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель выразил свою обеспокоенность в связи с потенциальной аннексией части палестинских территорий Западного берега реки Иордан в беседе с вице-премьером и министром обороны Израиля Бени Ганцем. Боррель также напомнил о твёрдой приверженности ЕС согласованному решению по принципу "двух государств" на базе согласованных на международном уровне параметров.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.