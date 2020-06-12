Министр Израиля надеется, что мир признает новые границы страны

"Мы надеемся, что часть международного сообщества поймёт, что это реальность, и признает новые границы. Для части это возьмёт время. Признание израильского суверенитета в Иерусалиме заняло много времени, и тоже еще не все это осознали. Признание израильского суверенитета на Голанских высотах тоже давно всем понятно, и это уже факт, но тем не менее еще не все в мире это признают. У мира занимает время привыкнуть к достаточно очевидным вещам. И это как раз тот случай", - заявил министр от правящей партии Ликуд в интервью РИА Новости.