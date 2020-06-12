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Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества
2020-06-12T10:02
белэнерго
белоруссия
в мире
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белэнерго, белоруссия, в мире

Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества

09:19 12.06.2020 (обновлено: 10:02 12.06.2020)
789
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества из-за непогоды, в еще 334 восстановлено электроснабжение, нарушенное за последние сутки, сообщила в пятницу пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".
"За последние сутки на большей части территории республики прошли грозы, при грозах в отдельных районах наблюдались сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В результате неблагоприятных погодных условий фиксировались нарушения электроснабжения потребителей, которые устранялись в оперативном порядке… По состоянию на 6.00 (совпадает с мск) 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах, большинство из них - в Витебской области", - говорится в сообщении "Белэнерго" в Telegram.
В объединении сообщили, что в работах задействован "необходимый персонал, механизмы и техника".
Также, по данным "Белэнерго", за последние сутки восстановлено электроснабжение в 334 населенных пунктах по всей республике.
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Как сообщила со своей стороны пресс-служба МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 метров в секунду пострадали два населенных пункта в Браславском районе Витебской области, где повреждены кровли двух жилых домов. По всей республике зафиксированы 53 случая падения деревьев: восемь – в Брестской области, 32 – в Витебской области и 13 - в Минске. В результате повреждены девять легковых автомобилей, пострадавших нет.
В ведомстве также отметили, что в течение всего дня в пятницу на большей части территории Белоруссии сохранятся грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В дневные часы в отдельных районах ожидается град.
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