МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Более 90 населенных пунктов Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества из-за непогоды, в еще 334 восстановлено электроснабжение, нарушенное за последние сутки, сообщила в пятницу пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".

"За последние сутки на большей части территории республики прошли грозы, при грозах в отдельных районах наблюдались сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В результате неблагоприятных погодных условий фиксировались нарушения электроснабжения потребителей, которые устранялись в оперативном порядке… По состоянию на 6.00 (совпадает с мск) 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах, большинство из них - в Витебской области", - говорится в сообщении " Белэнерго " в Telegram.

В объединении сообщили, что в работах задействован "необходимый персонал, механизмы и техника".

Также, по данным "Белэнерго", за последние сутки восстановлено электроснабжение в 334 населенных пунктах по всей республике.

Как сообщила со своей стороны пресс-служба МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 метров в секунду пострадали два населенных пункта в Браславском районе Витебской области, где повреждены кровли двух жилых домов. По всей республике зафиксированы 53 случая падения деревьев: восемь – в Брестской области, 32 – в Витебской области и 13 - в Минске. В результате повреждены девять легковых автомобилей, пострадавших нет.