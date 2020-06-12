В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час и другие ограничения

БАНГКОК, 12 июн – РИА Новости. Таиланд отменяет с 15 июня действие комендантского часа и множества других ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда в Бангкоке пресс-секретарь государственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня утром на заседании Центра, которое прошло под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча , было принято постановление о мерах четвертого этапа ослабления ограничений, связанных с пандемией. Постановление будет действовать с 15 июня", - заявил он.

"Постановлением полностью отменяется действие комендантского часа, который сейчас соблюдается с 23.00 до 03.00. С понедельника открываются все частные школы, ведомственные учебные заведения и профессиональные училища, а также общеобразовательные школы с количеством учеников не более 100 человек", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, министерства, ведомства и госпредприятия теперь снова смогут организовывать семинары и другие виды краткосрочных мероприятий по повышению квалификации сотрудников.

Постановлением разрешена продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания, однако, по словам Висануйотхина, пабы, бары, пивные бары пока останутся закрытыми. Закрыты массажные салоны с водными процедурами, а для остальных видов массажных салонов принято правило, по которому на одного клиента должно приходиться не менее 5 квадратных метров площади.

В пятницу в Таиланде зарегистрированы только 4 новых заражения коронавирусом, все новые пациенты прибыли в страну из-за границы вывозными авиарейсами и до поступления в больницы находились в государственных карантинных учреждениях.

"На сегодня уже 18 дней в Таиланде не было ни одного заражения, произошедшего внутри страны", - подчеркнул сообщивший эти данные Висануйотхин. По его словам, с начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 129 человек, скончались 58, полностью выздоровели 2 987 человек.