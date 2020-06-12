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Израиль намерен распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самарии
2020-06-12T09:14
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Израиль намерен распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самарии

09:14 12.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Израиль планирует распространить свой суверенитет на треть Иудеи и Самарии (территорий Западного берега реки Иордан) в течение ближайшего месяца или двух, сообщил в интервью РИА Новости министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин.
"В принципе, да, мы в рамках плана, предложенного американской администрацией, планируем распространение суверенитета Израиля на 30% территории Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.) и населенные пункты, заселенные израильтянами", - сказал израильский министр, представляющий правящую партию "Ликуд".
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Планируемая в рамках реализации сделки века президента США Дональда Трампа аннексия отразит ситуацию, уже сложившуюся на Западном берегу реки Иордан, где в еврейских поселениях проживает значительное число израильтян, считает министр.
"Сегодня где-то 10% израильтян живут за "зеленой чертой" и поэтому реализация распространения израильского суверенитета отражает реальную ситуацию сегодня, так же, как это в своё время было в Иерусалиме и на Голанских высотах. И, в общем-то, я очень надеюсь, что этот шаг будет совершён в течение ближайшего месяца-двух", - сказал Элькин РИА Новости.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Зеев ЭлькинИорданДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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