Израиль намерен распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самарии

"В принципе, да, мы в рамках плана, предложенного американской администрацией, планируем распространение суверенитета Израиля на 30% территории Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.) и населенные пункты, заселенные израильтянами", - сказал израильский министр, представляющий правящую партию "Ликуд".

"Сегодня где-то 10% израильтян живут за "зеленой чертой" и поэтому реализация распространения израильского суверенитета отражает реальную ситуацию сегодня, так же, как это в своё время было в Иерусалиме и на Голанских высотах. И, в общем-то, я очень надеюсь, что этот шаг будет совершён в течение ближайшего месяца-двух", - сказал Элькин РИА Новости.