Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200612/1572842120.html
В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
культура
евгений плаксин
иван айвазовский
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151875/80/1518758048_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_3b84a0db88f7a2f1e2549b25f7818966.jpg
https://ria.ru/20200610/1572755424.html
https://ria.ru/20200603/1572391768.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572842120.html?chat_room_id=1572842120
Новости
ru-RU
8759
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151875/80/1518758048_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_3b84a0db88f7a2f1e2549b25f7818966.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/80/1518758048_173:0:2904:2048_1200x0_80_0_0_cbb2852721f70d1eff654ed3947cd114.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151875/80/1518758048_514:0:2562:2048_1200x0_80_0_0_76f14b1894be81fa3d188132470efe87.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
празднование дня россии — 2020, евгений плаксин, иван айвазовский, симферополь, республика крым

В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским

09:09 12.06.2020 (обновлено: 09:38 12.06.2020)
8759
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры у здания нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пассажиры у здания нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Картина площадью 20 квадратных метров с изображением художника-мариниста Ивана Айвазовского на фоне бушующего моря появится в международном аэропорту Симферополя, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Команда арт-кластера "Таврида" и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвященной известному маринисту Ивану Айвазовскому. Готовое полотно, площадью 20 квадратных метров, будет подарено международному аэропорту "Симферополь", - говорится в сообщении.
Над арт-проектом в стиле граффити работают художник Александр Милицин и команда Desart365. Картина будет состоять из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря. Рисунок нанесут на холст с помощью нескольких видов красок и с использованием специальной техники, включающей работу аэрографом и баллоном. Аэропорт "Симферополь" стал первой воздушной гаванью, для которой арт-кластер "Таврида" создаст художественный арт-объект.
"Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего ее самолетом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа, где он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова", - отметили в пресс-службе.
Работа Бэнкси на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
10 июня, 15:48Культура
Итальянские карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси
По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, новый терминал аэропорта с самого открытия стал успешной площадкой для реализации самых разных арт-проектов, в том числе в области современного искусства.
"Поэтому с удовольствием поддерживаем проект и выставим готовое полотно в новом пассажирском терминале, чтобы работу художников могли оценить максимально большое число наших посетителей", - подчеркнул Плаксин.
Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900) – великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии, где основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Художник умер и похоронен в Феодосии.
В мае прошлого года аэропорту "Симферополь" присвоено имя Ивана Айвазовского.
Картина художника Ивана Айвазовского Неаполитанский залив
3 июня, 11:48Культура
Картина Айвазовского продана на Sotheby's почти за три миллиона долларов
2100013
Обсудить 0
КультураПразднование Дня России — 2020Евгений ПлаксинИван АйвазовскийСимферопольРеспублика Крым
Рекомендуем
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
Алексей Пушков
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Акула
В сетях в Токийском заливе запуталась гигантская акула
Кадр из фильма 365 дней
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Дом правительства Российской Федерации
Правительство одобрило изменения по распоряжению маткапиталом
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
Лента новостейМолния