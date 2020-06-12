В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Картина площадью 20 квадратных метров с изображением художника-мариниста Картина площадью 20 квадратных метров с изображением художника-мариниста Ивана Айвазовского на фоне бушующего моря появится в международном аэропорту Симферополя , сообщает пресс-служба авиаузла.

"Команда арт-кластера "Таврида" и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвященной известному маринисту Ивану Айвазовскому. Готовое полотно, площадью 20 квадратных метров, будет подарено международному аэропорту "Симферополь", - говорится в сообщении.

Над арт-проектом в стиле граффити работают художник Александр Милицин и команда Desart365. Картина будет состоять из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря. Рисунок нанесут на холст с помощью нескольких видов красок и с использованием специальной техники, включающей работу аэрографом и баллоном. Аэропорт "Симферополь" стал первой воздушной гаванью, для которой арт-кластер "Таврида" создаст художественный арт-объект.

"Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего ее самолетом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа, где он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова", - отметили в пресс-службе.

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина , новый терминал аэропорта с самого открытия стал успешной площадкой для реализации самых разных арт-проектов, в том числе в области современного искусства.

"Поэтому с удовольствием поддерживаем проект и выставим готовое полотно в новом пассажирском терминале, чтобы работу художников могли оценить максимально большое число наших посетителей", - подчеркнул Плаксин.

Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900) – великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии, где основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Художник умер и похоронен в Феодосии.