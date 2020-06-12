На станции в Токио сошел с рельсов электропоезд

Утром в пятницу второй с конца вагон электропоезда, прибывшего на станцию Аото линии Осиагэ, сошел с рельсов. Токоприемник-пантограф отсоединился от крыши поезда и застрял в проводах. Последняя ось второго с конца вагона сошла с рельсов. Полиция обнаружила поломки деталей рядом с осями вагона.

ЧП случилось непосредственно перед тем, как поезд остановился на станции. В момент происшествия в нем находились 100 человек. Через 10 минут после происшествия все они благополучно сошли с поезда. По предварительным данным, никто не пострадал.