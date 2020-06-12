https://ria.ru/20200612/1572841613.html
На станции в Токио сошел с рельсов электропоезд
2020-06-12T08:47
2020-06-12T08:47
япония
токио
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япония, токио, в мире
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости.
Электропоезд компании Keisei Electric Railway сошел с рельсов на станции Аото в Токио
, сообщило агентство Киодо
.
Утром в пятницу второй с конца вагон электропоезда, прибывшего на станцию Аото линии Осиагэ, сошел с рельсов. Токоприемник-пантограф отсоединился от крыши поезда и застрял в проводах. Последняя ось второго с конца вагона сошла с рельсов. Полиция обнаружила поломки деталей рядом с осями вагона.
ЧП случилось непосредственно перед тем, как поезд остановился на станции. В момент происшествия в нем находились 100 человек. Через 10 минут после происшествия все они благополучно сошли с поезда. По предварительным данным, никто не пострадал.
На линии было временно остановлено движение.
Полиция и командированные на место сотрудники министерства транспорта выясняют причины происшествия.