Парламент Японии принял второй дополнительный бюджет на фоне COVID-19

В среду бюджет был принят нижней палатой. Палата советников, как и нижняя палата представителей, приняла второй дополнительный бюджет большинством голосов. Оппозиция была не согласна с наличием в статьях бюджета "запасных расходов" на сумму 10 триллионов иен без определенной и четко обозначенной цели, но вынуждена была в целом согласиться с бюджетом в виду его срочной необходимости для оздоровления экономики и борьбы с коронавирусом.