https://ria.ru/20200612/1572841490.html
Парламент Японии принял второй дополнительный бюджет на фоне COVID-19
2020-06-12T08:42
2020-06-12T08:42
коронавирус covid-19
япония
в мире
экономика
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коронавирус covid-19, япония, в мире, экономика
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости.
Верхняя палата парламента Японии
большинством голосов приняла второй дополнительный бюджет в связи с распространением коронавируса на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов), сообщило агентство Киодо.
В среду бюджет был принят нижней палатой. Палата советников, как и нижняя палата представителей, приняла второй дополнительный бюджет большинством голосов. Оппозиция была не согласна с наличием в статьях бюджета "запасных расходов" на сумму 10 триллионов иен без определенной и четко обозначенной цели, но вынуждена была в целом согласиться с бюджетом в виду его срочной необходимости для оздоровления экономики и борьбы с коронавирусом.
Бюджет предусматривает выделение 2,98 триллиона иен (27 миллиардов долларов) на разработку лекарств и помощь медицинским работникам, на помощь в выплатах арендной платы предпринимателями – 2,02 триллиона иен (19 миллиардов долларов), на поддержку найма рабочей силы и на компенсации сотрудникам в связи простоем предприятия – 451,9 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов), субсидии на поддержку регионов составят около 2 триллионов иен (18,69 миллиарда долларов). Для создания системы кредитования без залога и без кредита для предприятий будет выделено 11,64 триллиона иен (около 108 миллиардов долларов). Запасной бюджет на случай, если влияние на экономику окажется затяжным – 10 триллионов иен (93 миллиарда долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.