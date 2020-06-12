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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T08:30
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ташкент
узбекистан
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

08:30 12.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 78 человек и достигло 4819, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 4741, 19 пациентов скончались, 3637 выздоровели.
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"По состоянию на 12 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4819", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было зафиксировано 118 новых случаев COVID-19, в среду – 103, во вторник - 80.
По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1163 пациентов с COVID-19, в том числе, 12 – в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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