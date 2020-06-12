Спецпосланник США заявил, что межафганские переговоры близки как никогда

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник США Залмай Халилзад заявил, что обмен пленными между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан" достиг ключевого момента, после чего межафганские переговоры стали близки, как никогда ранее.
"Мы приветствуем освобождение более 3 тысяч пленных талибов правительством и более 500 пленников "Талибаном"… Мы приблизились к межафганским переговорам, как никогда раньше. Обе стороны должны работать, чтобы сесть за стол переговоров как можно быстрее", - написал эмиссар США в Twitter.
(4/4) We are closer to the goal of IAN than ever before. All sides must work to get to the negotiations table ASAP and prevent spoilers from undermining the process & betraying the hopes and yearning of Afghan people for peace.— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) June 11, 2020
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.