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Спецпосланник США заявил, что межафганские переговоры близки как никогда
2020-06-12T08:06
залмай халилзад
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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залмай халилзад, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Спецпосланник США заявил, что межафганские переговоры близки как никогда

08:05 12.06.2020 (обновлено: 08:06 12.06.2020)
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник США Залмай Халилзад заявил, что обмен пленными между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан" достиг ключевого момента, после чего межафганские переговоры стали близки, как никогда ранее.
"Мы приветствуем освобождение более 3 тысяч пленных талибов правительством и более 500 пленников "Талибаном"… Мы приблизились к межафганским переговорам, как никогда раньше. Обе стороны должны работать, чтобы сесть за стол переговоров как можно быстрее", - написал эмиссар США в Twitter.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Залмай ХалилзадАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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